Mark Van Bommel est furieux :"Cela devient difficile à comprendre"

L'Antwerp s'est incliné (0-1) contre Charleroi ce dimanche. Le Great Old s'est procuré un grand nombre d'occasions, mais n'a pas réussi à marquer. Et après dix minutes, les choses auraient pu être complètement différentes.

En effet, Tchatchoua a touché le ballon avec son bras après un ballon mal maîtrisé par Koffi.Nathan Verboomen a laissé le jeu se poursuivre, mais a été appelé par la VAR. Après avoir revu les images, Verboomen a décidé de ne pas siffler penalty.

Une décision injustifiée selon Mark Van Bommel, l'entraîneur de l'Antwerp. "Si la VAR l'appelle sur l'écran, cela ne signifie-t-il pas que l'arbitre a commis une erreur ?", a déclaré Van Bommel lors de la conférence de presse qui a suivi le match.

"Si le joueur de Charleroi ne touche pas le ballon du bras, Balikwisa court vers le but vide. Et si la VAR ne le voit pas, on ne peut que se dire qu'il n'y a pas la moindre faute à siffler. Mais si la VAR l'appelle et qu'il décide de ne rien siffler, c'est à partir de ce moment-là que cela devient difficile à comprendre."