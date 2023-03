Le destin d'Antonio Conte à Tottenham est scellé !

Le technicien italien sera-t-il encore l'entraîneur des Spurs après la trêve internationale ? C'est la question que tous les observateurs du ballon rond se posent outre-Manche.

Auteur d’une sortie médiatique sulfureuse en conférence de presse, après le nul concédé par ses joueurs à Southampton (3-3), au cours de laquelle il a fracassé Tottenham et ses joueurs, Antonio Conte était dans la tourmente. Le technicien italien a rencontré son président Daniel Levy qui a désormais décidé de son avenir. Tottenham a pris la décision de se séparer de l'ancien coach de la Juventus et de l’Inter Milan, selon The Telegraph. Nos confrères britanniques ajoutent que son départ devrait avoir lieu dans le courant de cette première semaine de trêve internationale.

Celui qui a multiplié les déclarations publiques controversées ces derniers mois sur le banc des Spurs, ne pourra pas faire machine-arrière. Ryan Mason pourrait prendre en charge temporairement l’équipe première de Tottenham, du moins pour le match contre Everton le 3 avril prochain. Il avait déjà assuré l’intérim entre avril et juin 2021, avant l’arrivée de Nuno Espirito Santo.