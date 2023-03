Un hold-up ? Felicé Mazzù a son avis sur la question

Felice Mazzù n'est pas tombé de la dernière pluie. Il connait le football et sait que parfois, on gagne en jouant mal... ou on perd en jouant bien.

Si Felice Mazzù était bien évidemment content du résultat et de la victoire sur la pelouse de l'Antwerp, il sait aussi que son équipe n'a pas montré le même visage que contre OHL. Si les occasions avaient été nombreuses contre les Louvanistes, ce fut tout à fait le contraire ce dimanche. Mais le résultat est aussi différent.

"C'est une victoire pour les supporters, la direction qui a souffert en première partie de saison, pour le groupe qui n'a jamais rien lâché. Le plus réjouissant, c'est la mentalité. Parfois, on joue bien et on se crée beaucoup d'occasions, comme contre Louvain, et on ne gagne pas. Ce dimanche, ce n'est peut-être pas mérité, mais on s'est battus jusqu'au bout. C'est le football qui veut cela".

Ces trois points, mérités ou non, font du bien aux Zèbres et leur ouvrent des perspectives pour la fin de la saison. De quoi avoir des ambitions.