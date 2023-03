🎥 Grosse déception pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

Les Sud-Africains ont rapidement pris les devants à Johannesburg grâce à un doublé de Lyle Foster, passé de Westerlo à Burnley lors du mercato d'hiver. Cependant, le Liberia est revenu après la mi-temps grâce à des buts de Tonia Tisdell et Mohammed Sangare. Au classement du groupe K, l'Afrique du Sud est provisoirement troisième, avec un point. Le Libéria, deuxième, ne compte lui aussi qu'un point. Le Maroc est en tête avec six points.

🇿🇦 Confident finish from the spot by Lyle Foster 🔥 🔥 🔥 🎥 @SABC_Sport pic.twitter.com/mHbHK4axgs

Nothing like African football. Check this rocket🚀 in the South Africa 🇿🇦 (2-2) 🇱🇷 Liberia #AFCON2023Q pic.twitter.com/ccDNXkNSAK