Philippe Clément en danger du côté de Monaco ?

L'homme qui a amené Philippe Clément à Monaco, Paul Mitchell, s'en ira en fin de saison. Son départ peut-il fragiliser la position de l'entraîneur belge ?

Philippe Clément connaît des hauts et des bas cette saison avec l'AS Monaco. Quatrième de Ligue 1 et en course pour la Champions League, Monaco a été éliminé en Coupe de France et en Europa League, ce qui a fragilisé la position de l'ex-coach de Bruges.

Une autre mauvaise nouvelle s'est présentée : Paul Mitchell, directeur sportif monégasque, a annoncé son départ en fin de saison. Il état l'un des architectes de la venue de Clément sur le Rocher. Mais Mitchell affirme que son départ ne mettra pas Philippe Clément en danger.

"Non, Monaco veut de la stabilité. Un entraîneur de Monaco est quelqu'un qui est capable d'obtenir des résultats et de développer de jeunes joueurs (...) Le club ne déviera pas de cette vision, car cela détruirait beaucoup de travail", assure Paul Mitchell dans L'Equipe. Clément est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 à Monaco.