Officiel : transfert record pour l'Antwerp !

Arrivé à l'hiver 2022 à l'Antwerp, William Pacho (21 ans) est devenu l'une des pièces maîtresses de la défense du Great Old. Cette saison, il compte 39 apparitions toutes compétitions confondues.

Forcément, le néo-international équatorien a attiré les regards de grands clubs européens. L'un d'eux, l'Eintracht Francfort, a décroché le gros lot. Le transfert a été officialisé ce jeudi. Il rejoindra le club allemand à la fin de la saison.

La somme de transfert, non-communiquée mais annoncée comme étant un "record" pour l'Antwerp, était estimée dernièrement à 16 millions d'euros.

Royal Antwerp Football Club have reached an agreement with Eintracht Frankfurt for the transfer of Willian Pacho for an undisclosed club-record fee. 🤝🇪🇨



More info ➡ https://t.co/oUIf3tmMey pic.twitter.com/02ZqgHHFBf