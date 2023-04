Arthur Theate ne regrette pas son départ du Standard : "La trajectoire a été la bonne"

Le défenseur poursuit sa progression, à pas de géants. Depuis son départ du Standard, sa carrière a pris un sacré coup de boost.

Aligné en tant que latéral gauche par Domenico Tedesco lors des rencontres internationales, Arthur Theate a dû se rappeler de ses années Standard, où il a justement évolué à cette position.

"C’était mon poste à compter des moins de 15 ans, après avoir démarré comme attaquant, j’ai évolué excentré gauche. Finalement, je n’y ai plus joué du tout et me revoilà latéral gauche en sélection", a déclaré Theate dans L'Equipe, l'occasion aussi de parler du renouveau des Diables Rouges. "On est bien repartis, c’était assez cool dans cette période de renouveau pour la sélection."

A seulement 22 ans, Theate connait une ascension assez folle, alors que les Liégeois, on lui prédisait un tout autre avenir. "Benjamin Nicaise avait dit que je contrôlais le ballon à trois mètres et que je ne serai jamais pro. Ça fait partie des aléas du foot, les gens sont là pour juger, il était directeur, il a fait ce choix", a expliqué le défenseur de Rennes. "Après, c’est peut-être aussi grâce à ça que je suis ici à Rennes et en équipe nationale, car la trajectoire a été la bonne. "