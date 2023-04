Ostende prend une grosse claque à Saint-Trond et file vers la D1B

Après le partage d'Eupen à Courtrai samedi soir, le KV Ostende devait s'imposer sur la pelouse du STVV pour garder l'espoir de se maintenir en D1B, mais les Côtiers n'ont jamais existé au Stayen, dimanche soir, en clôture de la 32e journée de championnat.

Avec un homme dans tous les bons coups pour les Canaris: Gianni Bruno, qui a d'abord servi Jorge Teixeira sur le but d'ouverture, avant de doubler la mise, lui-même, sur penalty, juste avant la mi-temps. En secondze période, Rocco Reitz a d'abord alourdi la marque, Gianni Bruno y est allé de son doublé et Olivier Dumont a ponctué le cavalier seul des Canaris, qui s'imposent sur un score de forfait (5-0).

Au classement, STVV est 11e et se rapproche à cinq points de la huitième place de Charleroi tandis qu'Ostende se rapproche dangereusement de la descente: les Côtiers sont 16es, à quatre points d'Eupen. Avec deux matchs à jouer, contre OHL et à Gand, il faudrait désormais un miracle pour le KVO se maintienne en D1A.

🤩 +3 l WAT EEN PRESTATIE 😱 De Kanaries voetballen vrijuit en maken 5 doelpunten.



👀 Uitblinker Bruno maakt zijn 17e (!!) van het seizoen en evenaart zo het clubrecord in eerste klasse.



🟡🔵 Dit is genieten, dit is STVV! pic.twitter.com/TVMAjcz7y9