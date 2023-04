Dele Alli photographié...en train d'inhaler du gaz hilarant

Les choses ne s'arrangent décidément pas pour Dele Alli. Prêté cette saison au Besiktas par Everton, l'Anglais ne rentrait plus dans les plans de son coach, Senol Gunes. Son niveau ainsi qu'une blessure à la hanche l'ont obligé à retourner en Angleterre.

Le comportement de l'ancien international avec les Three Lions n'arrange rien, puisqu'il s'est fait photographier dans la foulée de sa rentrée en Angleterre en train d'inhaler du gaz hilarant lors d'une soirée.

La consommation de ce gaz sera prochainement interdite en Angleterre, ce qui rajoute une couche - le joueur s'en serait bien passé - à la polémique.

Dele Alli pictured surrounded by laughing gas canisters with a balloon in his mouth after failed Besiktas loan was cut short https://t.co/pCOuxHK0Fb pic.twitter.com/cHQ5Bh1snA