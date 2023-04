Aad de Mos félicite Paul Gheysens : "C'est fantastique de sa part d'être parvenu à l'attirer à l'Antwerp"

L'Antwerp a surpris au début de l'année 2022 en nommant Marc Overmars au poste de directeur sportif. Un an plus tard, force est de constater que le choix de Paul Gheysens est un véritable succès. Aad De Mos est également un grand fan du Néerlandais.

L'Ajax aurait dû faire revenir Marc Overmars, selon Aad de Mos qui pointe du doigt le mauvais mercato des Lanciers."Quand vous avez tant d'argent sur votre compte en banque à long terme, vous devenez nonchalant et vous manquez de créativité", souligne l'analyste dans Het Laatste Nieuws. "L'Ajax a reçu 120 millions d'euros pour Antony et Lisandro Martínez l'été dernier - un cadeau de leur ancien entraîneur Ten Hag. Avec cet argent, l'Ajax a réalisé dix mauvais achats."

Cela aurait été différent avec Overmars. "Le grand homme du football international ! Avec Ten Hag, il a mis l'Ajax sur la carte du football européen. Puis il a commis une erreur. Des escapades dont on se demande comment il a pu se mettre ça dans la tête. Mais de toute façon, Overmars est spécial et tout le monde a droit à une deuxième chance. Il regarde tous les matches : de l'équipe première aux jeunes... Il assiste aux entraînements. C'est un observateur et un connaisseur. Dans l'organisation sportive, il place les bonnes personnes au bon endroit. Fantastique de la part du patron de l'Antwerp d'avoir attiré Overmars".