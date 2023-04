Transfert de rêve en vue pour Bart Verbruggen? Le gardien d'Anderlecht est sur les tablettes d'un géant d'Europe

Bart Verbruggen s'est très rapidement imposé dans les buts du RSCA. Et ses performances ne passent pas inaperçues à l'étranger.

S'il n'a rien pu faire à Alkmaar, jeudi soir, Bart Verbruggen a été l'un des héros de la belle campagne européenne du Sporting d'Anderlecht. Et ses performances ont rapidement été remarquées au-delà des frontières de la Belgique.

Le jeune portier avait d'ailleurs profité de ses prestations anderlechtoises pour glaner sa première sélection avec l'équipe A des Pays-Bas. Mais il est aussi suivi attentivement par plusieurs grands clubs européens.

Un transfert, suivi d'un prêt?

Selon les informations du Nieuwsblad, le Bayern Munich aurait coché le nom de Bart Verbruggen. Avec Manuel Neuer et Yann Sommer, le Rekordmeister dispose déjà de deux grands gardiens. Mais ils sont âgés de 37 et 34 ans et le club allemand veut préparer l'avenir. Il a donc listé les noms de plusieurs jeunes gardiens, dont celui du portier anderlechtois.

Le Bayern pourrait activer cette piste et faire le forcing pour recruter le Néerlandais, avant d'éventuellement le prêter pour qu'il continue à engranger de l'expérience...