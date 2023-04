Sels et Strasbourg font un pas vers le maintien en battant Will Still



Le Racing Club de Strasbourg se déplaçait à Reims ce dimanche. Les Strasbourgeois, avec Matz Sels dans les cages, ont fait un pas vers le maintien. Reims 0-2 Strasbourg Revivre En difficulté cette saison, Strasbourg vient d'enchaîner une deuxième victoire de rang en s'imposant 0-2 sur la pelouse de Reims ce dimanche. Les Strasbourgeois ont pu compter sur un excellent Diallo. Leur attaquant a marqué d'entrée, dès la...première minute. Il a ensuite remis le couvert à la 37e. 0-2 à la mi-temps, et le score ne bougera plus jusqu'à la fin du temps réglementaire. Strasbourg est à 32 points, avec une seule unité d'avance sur Brest, premier relégable. La dynamique du Racing semble positive pour cette fin de saison haletante. Reims et leur entraîneur belge Willl Still sont 8e, à 6 points des places européennes.



