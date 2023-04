Anderlecht : et maintenant, Jean Kindermans devrait prolonger

Sur la sellette il y a quelques mois, l'icône de Neerpede, Jean Kindermans, devrait finalement prolonger l'aventure au RSC Anderlecht.

La saison du RSC Anderlecht a vraiment été compliquée de nombreux points de vue. Du côté de l'académie, le très reconnu Jean KIndermans n'était pas si loin, récemment, de quitter le navire mauve. Il preste d'ailleurs actuellement son préavis.

Les choses auraient cependant changé, si on en croit les dires du directeur sportif du RSCA, Jesper Fredberg, qui a expliqué dans une interview postée par les médias du club que Kindermans pourrait bien signer un nouveau contrat.

"On est en discussion et on cherche la meilleure solution. Au club, notre intention est de continuer notre collaboration avec Jean. On devait trouver une solution par rapport au passé et c’est le cas maintenant. On communiquera sur le sujet dès qu’on aura du neuf", a déclaré le Danois.