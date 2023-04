Vincent Kompany a un message pour Steven Defour à propos de la finale de la Coupe

La finale de coupe entre l'Antwerp et Malines est au programme ce dimanche après-midi. Une occasion unique pour Steven Defour de remporter un trophée.

Steven Defour en est à sa première saison en tant qu'entraîneur principal et il a guidé son Malines jusqu'à la finale de la Coupe. Cet après-midi, il aura l'occasion de remporter ce trophée.

"J'ai gagné des trophées en tant que joueur avec de grandes équipes, mais c'est différent. Ce serait inattendu, et puis encore mon premier sacre en tant qu'entraîneur. Ce serait fantastique", a-t-il confié à Sporza.

Defour a récemment eu une conversation avec Vincent Kompany à ce sujet. Ce dernier a remporté le championnat avec Burnley et a été promu en Premier League. "Et il vient de me dire la même chose. En tant que joueur, c'est presque une habitude de gagner des trophées. C'était normal pour nous", poursuit Defour.

La situation est maintenant complètement différente en tant qu'entraîneur d'une équipe. "En tant qu'entraîneur, vous êtes sur le côté avec un sentiment complètement différent. Vous avez beaucoup moins d'impact dans le jeu. Et puis Malines est toujours une équipe qui gagne quelque chose. C'est vraiment une énorme opportunité."