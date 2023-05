L'Antwerp, le pari gagnant de Toby Alderweireld

Vainqueur de la Coupe de Belgique ce dimanche, Toby Alderweireld prouve une fois de plus que sa décision de rejoindre l'Antwerp l'été dernier a été la bonne.

Il y a presque un an, Toby Alderweireld faisait les gros titres en Belgique. Le Diable Rouge apparaissait aux côtés de Paul Gheysens et Marc Overmars dans les travées du Bosuil. Très vite, la rumeur a alors logiquement pris de l'ampleur. Il faudra attendre le 15 juillet pour que la nouvelle tombe : Alderweireld signe officiellement à l'Antwerp jusqu'en 2025.

© photonews

La très grande forme, avec le brassard de capitaine de l'Antwerp

Certes, l'Antwerp venait de frapper un très gros coup sur le marché des transferts. Encore plus que lorsque de l'arrivée de Nainggolan. On parle tout de même de l'un des joueurs belges au parcours le plus long et impressionnant en Europe.

Restait encore que Toby devait prouver, à 33 ans et après une aventure très "rentable" à Al-Duhail, que son niveau était encore bon, au pire acceptable. Il aura en tout cas balayé les doutes, et très vite.

Capitaine dès son premier match sous les couleurs du Great Old lors du tour préliminaire de Conference League face à Drita, Alderweireld vit sa première déception lorsque le club est sorti de toute compétition européenne par le Basaksehir. L'Antwerp et son capitaine peuvent alors se concentrer sur le championnat, qu'ils vont dominer en début de saison.

L'Antwerp réalise en effet un excellent et historique 27/27. L'Antwerp traverse ensuite une période de moins bien et perd la tête du championnat. Fort d'une forme retrouvée et ayant loupé une seule rencontre depuis son arrivée à l'Antwerp - lors de l'aller contre Lillestrom -, Alderweireld s'envole pour le Qatar avec les Diables Rouges.

L'après-Qatar...et l'après-Diables

Après une Coupe du monde qui sera un échec collectif - mais pas au niveau individuel, comme il l'estimait lors de son interview d'adieu - Alderweireld décide de quitter la sélection nationale. Il désire en effet se consacrer à sa famille, mais également à l'Antwerp, auquel il déclare très régulièrement son attachement.

© photonews

A la poursuite de la gloire

Avec Alderweireld, l'Antwerp ne perdra que deux rencontres en 2023. Il sortira blessé lors du demi-finale retour de Belgique contre l'Union, puis, touché aux ischios, il manquera plusieurs rencontres de championnat.

Si l'Antwerp réalise une très bonne saison, c'est en grande partie grâce à son numéro 23, qui a affiché une grande constance (41 matchs disputés soit 3674 minutes) et a soigné ses stats (5 buts et 2 assists). Peut-être (sûrement ?) avait-il en fin de compte encore le niveau pour jouer un cran plus haut...

Tant mieux pour l'Antwerp, qui vient de gagner la Coupe - le "plus beau trophée" de la carrière d'Alderweireld - et qui entame les play-offs dans une dynamique extrêmement positive.