Deux pions importants de l'Antwerp devraient quitter le navire cet été

Les offres se multiplient pour les joueurs de l'Antwerp, le CEO Sven Jacques n'a pas caché qu'il sera difficile de garder tout le monde cet été.

On a beaucoup parlé de la qualification de Bruges pour les 8es de finale de Ligue des Champions et du parcours européen d'Anderlecht, de Gand et de l'Union, mais l'Antwerp réalise aussi une magnifique saison. Éliminés prématurément de la Coupe d'Europe, les Anversois ont remporté la Coupe de Belgique le week-end dernier et foncent désormais sur Genk pour aller chercher le titre.

Les bonnes performances appellent les offres et le Great Old aura beaucoup de mal à garder son effectif cet été. Un problème que n'a d'ailleurs pas caché le CEO Sven Jacques, invité dans l'émission et podcast "Extra Time".

"Il y a de plus en plus d'intérêts concrets pour Butez, même si nous aimerions le garder à bord une saison supplémentaire" a déclaré le directeur du club à propos du leader du classement des clean-sheets de la saison, parti pour aller chercher le record de Michel Preud'Homme et Jean Trappeniers.

"Michael Frey entre aussi dans sa dernière année de contrat" a poursuivi Sven Jacques à propos de celui qui n'a pas convaincu lors de son prêt à Schalke 04 mais qui attire toujours les convoitises. Une chose est certaine, l'été de l'Antwerp ne sera pas facile et une qualification en Ligue des Champions pourrait faciliter les choses.