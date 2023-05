L'impressionnante longévité de cet ancien défenseur du Standard et Charleroi

A 39 ans, l'ancien international brésilien Dante Bonfim n'en a pas fini avec le football de haut niveau. Il vient en effet de prolonger son contrat avec l'OGC Nice.

Ce vendredi, Nice a officialisé la prolongation pour une saison de son défenseur central et capitaine Dante. Il est désormais lié aux Aiglons jusqu'en 2024.

Arrivé à Nice en 2016 après des expériences en Allemagne (Bayern Munich, Wolfsburg, Borussia Monchengladbach), celui qui s'est révélé sous le maillot de Charleroi puis du Standard a depuis disputé 241 matchs avec le Gym.

"Prolonger à nouveau est une grande fierté. Je ressens également une grande reconnaissance. C’est aussi grâce à mes coéquipiers qui me "challengent " chaque jour. Ça me fait plaisir et me pousse constamment à réfléchir pour les aider à progresser. Je rêve qu’on réussisse une saison 2023-24 à la mesure de ce que méritent le club et ses supporters", a déclaré le Brésilien de 39 ans sur le site de l'OGC Nice.