Fin de carrière pour Laurent Depoitre ? Sa réaction claire

Laurent Depoitre ne jouera plus cette saison, et plus avant de longs mois. Une blessure qui pourrait chambouler la fin de carrière du buteur de 34 ans...

Via les canaux officiels de La Gantoise, Laurent Depoitre a évoqué sa revalidation à venir et la longue absence à laquelle sa lourde blessure le condamne. Mais pas question de baisser les bras et d'évoquer une fin de carrière anticipée. "Je sais ce que les gens vont dire : Depoitre, il a 34 ans, une telle blessure à son âge va être difficile. Mais il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien si je fais ma rééducation comme il faut", assure-t-il. Et l'ex-Diable Rouge a d'ailleurs toujours faim de football. "Parfois, ceux qui commencent tôt en ont marre à 30 ans. Moi, je me suis toujours amusé sur le terrain. J'aime ce que je fais et je vais tout faire pour revenir aussi fort", déclare Depoitre. "Mon inspiration, c'est Tarik (Tissoudali), la façon dont il est parvenu à revenir", conclut l'attaquant des Buffalos. Tissoudali est en effet sur les terrains désormais, après une lourde blessure comparable.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Standard - La Gantoise maintenant en live sur Walfoot.be.