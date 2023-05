Genk réagit aux menaces à l'encontre de Toby Alderweireld

Ce lundi matin, Toby Alderweireld était menacé par un supporter sur Instagram et partageait les messages sur son compte afin de montrer la violence de ces derniers qui parlait de l'enlèvement de sa fille et de la mort de sa famille.

Quelques heures après la publication et le relais de l'information par les médias, Genk a réagi dans un bref tweet.

"Le football se vit au travers des émotions mais de telles réactions sont inappropriées. En tant que club, nous ne nous associons en aucun cas à cet acte. Notre seul objectif dans les prochaines semaines est la bataille pour le titre, qui se réglera de manière sportive", a commenté le club sur les réseaux sociaux.

Voetbal leeft van emoties. Maar dergelijke reacties horen niet. Als club nemen we hier uitdrukkelijk afstand van. Onze enige focus ligt de komende weken op de titelstrijd, die op een sportieve manier beslecht zal worden. We believe in our support! https://t.co/iB7waGxkER