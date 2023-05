📷 Toby Alderweireld insulté et menacé par un supporter : "Ta fille va disparaître cette semaine"

Le joueur de l'Antwerp a reçu un message privé sur son compte Instagram. L'auteur s'est mis à l'insulter ainsi que toute sa famille.

Triste scène, une nouvelle fois, sur les réseaux sociaux ce week-end. Toby Alderweireld a reçu un message haineux de la part d'un supporter qui s'est mis à menacer sa famille.

"Il y a des limites à tout. Je peux supporter pas mal de choses, mais menacer ma famille me dépasse. Je ne comprends pas pourquoi vous écrivez ceci et où vous vous voulez en arriver", a commenté le Diable sur les réseaux.

Dans son message, l'auteur menace le joueur et ses proches : "Ta fille va disparaître cette semaine" ou encore "Ta famille va mourir" et il évoque aussi le fait que la mauvaise Coupe du monde des Diables serait de la faute d'Alderweireld à cause de sa "lenteur" et parce que c'est un "fils de ****".

A l'heure actuelle, l'Antwerp n'a pas réagi et on ne sait pas si l'auteur de ce message sera poursuivi.