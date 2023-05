Fin de carrière pour un ancien finaliste de la Coupe du monde

L'Ajax Amsterdam a annoncé que Maarten Stekelenburg prendra sa retraite à la fin de la saison.

"Le gardien fera ses adieux aux supporters de l’Ajax dimanche, lors du match à domicile contre le FC Utrecht. Stekelenburg a disputé 311 matches avec l’Ajax 1 jusqu’à ce jour", a expliqué le communiqué à propos du gardien formé au club.

Stekelenburg aura ainsi gagné 5 titres de champion des Pays-Bas et 4 coupes nationales. Le sommet de sa carrière, ce sera en 2010, lors d'une finale de Coupe du monde perdue aux prolongations face à l'Espagne sur un but d'Iniesta.

Thanks for everything, Maarten! 🤍❤️🤍