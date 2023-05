Casper Nielsen prévient "son" Union : "Ils ne me remercieront peut-être plus après"

Le doublé de Casper Nielsen contre l'Antwerp va peut-être permettre à l'Union Saint-Gilloise d'aller chercher le titre que le Danois n'a pas pu remporter la saison passée. Mais Nielsen ne fera pas de cadeaux à ses ex-équipiers pour autant !

Le symbole est beau : face à l'Antwerp, c'est un ancien chouchou du Parc Duden qui a offert la victoire au Club de Bruges et permis à l'Union Saint-Gilloise de rester à hauteur du Great Old dans la course au titre. Casper Nielsen s'est offert un doublé en montant au jeu à la pause.

Blessé quelques semaines, Nielsen faisait donc un retour retentissant. "Ca a été difficile de ne pas jouer aussi longtemps, sans pouvoir aider mes équipiers", reconnaît-il en conférence de presse après la rencontre. "Je suis heureux d'avoir été décisif aujourd'hui".

Désormais, Bruges ne joue plus pour rien, si ce n'est l'honneur d'être l'arbitre dans la course au titre. "C'était difficile de trouver l'énergie suffisante après cette défaite à Anvers la semaine passée. Mais même si nous ne jouons plus pour rien, nous devons tout donner chaque semaine, nous jouons pour notre fierté", affirme Casper Nielsen.

Cela signifie donc que lorsqu'il affrontera "son" Union, Nielsen ne retiendra pas ses coups pour autant. "Bien sûr que j'avais déjà reçu plein de messages de remerciements (rires). Ils me remercient maintenant, mais peut-être qu'ils ne me remercieront pas après la 6e journée", prévient-il. L'Union reçoit alors le Club de Bruges pour l'ultime journée et peut-être le dénouement du championnat...