Anderlecht se débarrasse définitivement d'un flop

L'ailier ghanéen Mohamed Dauda (25 ans) quitte définitivement le RSC Anderlecht. Il a rejoint le CD Tenerife, pour les trois prochaines saisons.

Le directeur sportif de Tenerife, Juan Guerrero, a confirmé ce mardi en conférence de presse que Mohamed Dauda était désormais propriété du club de D2 espagnole.

"Dauda a signé pour les trois prochaine saisons. Anderlecht recevra des paiements annuels", a déclaré Guerrero.

Dauda était prêté cette saison par le RSCA. Il a disputé 27 matchs, marqué 3 buts et délivré 4 assists. Dauda avait rejoint Anderlecht en 2019. Il avait joué 30 matchs, pour un but et un assist. Il avait ensuite enchaîné les prêts, à Esbjerg puis Carthagène.