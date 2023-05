Le Standard finalement devancé par un autre club belge dans ce dossier ?

Le Standard suivait avec attention la situation de Kouamé Autonne, défenseur central ivoirien naturalisé émirati et évoluant à Al-Ain. Mais d'autres clubs belges se sont greffés au dossier.

Kouamé Autonne (22 ans) était cité, il y a plusieurs mois de cela, comme remplaçant éventuel de Noé Dussenne au Standard de Liège. Alors qu'un départ de Dussenne continue à être évoqué du côté du Standard, Autonne semble cependant proche d'autres clubs belges.

En effet, selon les informations de La Dernière Heure, le défenseur central natif de Côte d'Ivoire serait actuellement suivi par l'Antwerp et le Club de Bruges, prêts à mettre sur la table le montant élevé demandé par Al-Ain.

Le club émirati demandait en effet 3 millions d'euros, une somme trop élevée pour le Standard. Bruges et l'Antwerp resteraient alors en course. Kouamé Autonne a disputé 36 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, et est estimé à 1 million d'euros sur Transfermarkt.