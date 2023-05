Wouter Vrancken maintient ses troupes affûtées

Après avoir dominé la saison régulière, le Racing a laissé filer le titre lors des PO.

Malgré la déception de cette fin de saison, Genk continuera à jouer le jeu à fond et d'y croire jusqu'au bout.

Ce dimanche, alors que le nouveau champion pourrait être couronné au Bosuil, Wouter Vrancken tente de garder le moral de ses troupes haut et affûté : "Nous devons être prêts lorsque l'occasion se présentera. Nous devons mettre de l'énergie dans notre match. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passera au Bosuil. Tout ce que nous pouvons faire désormais, c'est de terminer le plus haut possible", a déclaré le coach lors de sa conférence de presse.

Le rêve de titre reste toutefois bien vivant malgré tout : "Bien sûr, ce serait bien si le match se terminait par un nul à Anvers. Nos chances ne sont pas grandes, mais tant qu'elles existent, nous ferons tout", conclut Vrancken.