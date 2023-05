📷 Romelu Lukaku fait le buzz : le Diable vu au bras d'une célèbre rappeuse américaine

Il semblerait que Romelu Lukaku ne soit plus coeur à prendre. Et si l'information n'est pas en tant que telle digne d'intérêt, c'est bien l'identité de sa nouvelle compagne supposée qui fait le buzz.

En effet, alors que nos Diables Rouges ont souvent opté pour une vie loin du glamour et des paillettes, Lukaku s'est affiché au bras de Megan Thee Stallion le week-end dernier, lors du mariage de Lautaro Martinez à Milan.

Pour ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas : Megan Thee Stallion est une superstar. Rappeuse américaine de 28 ans, Megan Jovon Ruth Pete de son vrai nom a atteint le top 5 du Billboard (les charts américains) à plusieurs reprises et cumule des milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming.

Lukaku and Megan Thee Stallion were also holding hands together?!



