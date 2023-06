Antoine Colassin, "72e dans la hiérarchie à Anderlecht", va tenter de trouver une solution

Que va faire Antoine Colassin ? Auteur d'une bonne seconde partie de saison à Heerenveen, l'attaquant anderlechtois coûte trop cher, mais va tenter de trouver une solution.

Antoine Colassin (22 ans) a mis du temps à éclater à Heerenveen lors de son prêt, mais a très bien terminé la saison, inscrivant 3 buts en mai. Malheureusement pour lui, la saison se termine, et l'option d'achat posée par Anderlecht est un peu trop haute.

Kees van Wonderen, entraîneur de Heerenveen, a expliqué sa situation dans Voetbal International. "Antoine est venu me trouver il y a quelques semaines pour me demander ce qu'il devait faire. Il ne jouait pas, et voulait savoir ce qu'il fallait faire pour changer ça et rester à Heerenveen".

La situation de Colassin a fini par s'améliorer, et l'attaquant prêté par le RSCA a trouvé le chemin des filets. "C'était une bonne discussion et une belle initiative de sa part. Antoine a la sensation qu'il peut progresser ici, alors qu'il est 72e dans la hiérarchie à Anderlecht", pointe Van Wonderen.

Heerenveen va donc tenter de convaincre le RSCA de prêter son joueur une saison de plus. "Antoine s'en sort bien, je vois en lui un joueur qui peut se développer ici la saison prochaine", conclut son coach.