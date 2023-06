Excellente nouvelle à l'Union : au moins un cadre restera un peu plus longtemps !

L'Union Saint-Gilloise est encore passée à côté du titre en cette fin de saison, et cette fois, la déception est telle qu'elle donne l'impression que plusieurs cadres pourraient quitter le navire. Cela sonnait comme la "dernière chance" de l'USG, qui est passée à côté.

Teddy Teuma, Victor Boniface, Siebe Van der Heyden et d'autres vont-ils rester ? Le suspens reste entier...mais ne durera pas concernant Christian Burgess (31 ans). Le défenseur anglais a prolongé son contrat jusqu'en 2025.

"Je sais que nous avons vécu un moment très difficile dimanche passé. Je vous remercie de tout mon coeur pour vos messages de soutien. J'ai voulu vous donner une bonne nouvelle : je vais rester à l'Union jusqu'en 2025", déclare Burgess dans une courte vidéo. "J'espère vraiment que la saison prochaine sera la bonne".

🚨 Two more years!

Burgey extends his contract until 2025! ✈️ pic.twitter.com/Bgfyc8EKoM