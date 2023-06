L'objectif (réussi) d'Arthur Theate à Melen : "Si je peux avoir inspiré un seul enfant, j'ai tout gagné"

Ce mercredi, le défenseur central de l'équipe nationale a dispensé un entraînement aux jeunes joueurs de Melen (P1 liégeoise) avant de se rendre disponible pour une séance de dédicaces, de photos et de partager un repas ses "élèves" d'un jour.

Ce mercredi à Melen se tenait la première édition du "Melen Little Lions". Sous la houlette d'Arthur Theate, les jeunes joueurs du centre de formation de la Royale Alliance Melen-Micheroux (P1 liégeoise) se sont entraînés pendant une heure et demie, avant de partager un repas avec le Diable Rouge et de se prêter aux traditionnelles séances photos et de dédicaces.

"Le but de cette journée, avec 'Believe in yourself', c'est de faire passer le message aux enfants qu'ils doivent croire en eux. S'ils ne le font pas, personne ne va le faire pour eux. Les gens disent 'c'est Arthur Theate', mais à la base, je suis juste un gamin comme eux avec des rêves plein la tête. Je me suis donné les moyens de réussir, parce que j'ai cru en moi dans les moments difficiles" a commenté l'arrière central au micro de Walfoot.be.

Diable Rouge, toujours avec la RAMM dans le cœur

Lors de cette journée, le défenseur de Rennes a tenu par-dessus tout à laisser les enfants au centre de l'événement. Les faire rêver et les inspirer pour l'avenir, tel était l'objectif (réussi) du joueur de 23 ans.

"L'événement est fait pour les enfants, ce sont eux le cœur du projet. Avoir une sorte de connexion avec moi, ne penser à rien d'autre qu'au football et à s'amuser. Il n'y a pas papa ou maman qui crie, qui coache. L'essentiel était de recentrer sur les enfants, l'amusement, et leur donner quelques petits conseils, même si ce n'est pas ça qui va tout changer."

C'est un privilège pour moi d'être ici. Si je peux avoir inspiré un seul enfant, ma journée est réussie"

"C'est un privilège d'être ici, que le club ait fait part de sa volonté d'organiser quelque chose avec moi et l'équipe qui m'entoure. Ces enfants sont à un niveau ou forcément, c'est le début. Si cet événement peut permettre de les faire rêver, ça va peut-être les aider à grandir. Si j'ai inspiré un seul enfant aujourd'hui, qui se dira en allant dormir qu'il peut le faire, ma journée est réussie."

Depuis le début de sa carrière, Arthur Theate se sert énormément de son ancrage local et de ses valeurs pour progresser et franchir les étapes les plus difficiles. Son passé à la RAMM, c'est ce qui a forgé le joueur que l'on connaît aujourd'hui.

"Ce que mon entourage m'a appris, c'est d'apprendre de mes erreurs pour progresser. Dans son travail, tout le monde a déjà raté quelque chose. Mon père m'a toujours dit 'si ça ne va pas là, ça ira ailleurs.' La dernière fois, c'était au Standard où j'étais un petit peu plus âgé. Je devais me prendre en mains, je me suis préparé comme un malade et j'étais prêt."

Arrivé au bon moment ? Oui, certainement. Sur une voie de garage en bord de Meuse et jugé insuffisant par Benjamin Nicaise, Theate avait rejoint Ostende pour lancer sa carrière professionnelle, avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Cependant, se trouver à la bonne place au bon moment ne suffit pas pour franchir les échelons.

Si tu intègres un noyau professionnel, que ton concurrent quitte le club lors du dernier jour du mercato et que tu es le remplaçant, ça c'est être au bon endroit au bon moment."

"Dans le football, il faut croire en soi mais aussi être au bon endroit au bon moment. Mais ça se provoque, ça ne peut pas arriver si tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour. Être au bon endroit au bon moment, c'est la dernière étape où tu te révèles aux yeux du grand public. Mais avant tout ça, il y a beaucoup d'étapes. Toutes des sélections chez les jeunes, où tu es taillé comme un diamant. Si tu intègres un noyau professionnel, que ton concurrent quitte le club lors du dernier jour du mercato et que tu es le remplaçant, ça c'est être au bon endroit au bon moment" a conclu Arthur Theate.