Le retour en force de Raphael Holzhauser

De retour à OHL, Raphael Holzhauser a fait parler la poudre lors du premier match amical de présaison. De quoi convaincre les Louvanistes de le conserver cette saison ?

Certes, le niveau n'est pas encore comparable à celui de sa saison à 16 buts et 16 assists avec le Beerschot. Mais hier, à l'occasion d'un match amical contre Kessel-Lo, Raphael Holzhauser s'est rappelé aux bons souvenirs de Marc Brys en inscrivant deux buts et en délivrant trois assists. OHL s'est imposé 12-1 et a également enregistré le retour de Sofian Kiyine.

En ce qui concerne l'Autrichien de 30 ans, la suite reste floue. Il dispose encore d'un an de contrat mais n'avait pas convaincu la saison passée, au point d'être prêté six mois au TSV Munich 1860. Sera-t-il plus utilisé par Marc Brys cette saison ?