Dante Vanzeir sorti de l'enfer : Man of the Match, il fait l'unanimité

Dante Vanzeir a passé un mauvais moment dès ses premiers mois aux USA, pris dans la tourmente après ce qui avait été perçu comme des propos racistes. Le voilà revenu en grâce au NY Red Bulls, et élu Man of the Match pour la première fois depuis son arrivée.

Dante Vanzeir doit véritablement savourer ces dernières semaines avec les New York Red Bulls, alors qu'on craignait le pire pour sa future carrière en MLS. La polémique l'entourant, après que des propos maladroits lui aient valu une accusation de racisme par un joueur de San José, s'est dégonflée et après avoir fait amende honorable, Vanzeir est de retour sur les terrains. Mercredi dernier, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise est monté au jeu et a fait la différence, initiant le retour de New York face à Charlotte. Vanzeir a ensuite été élu Man of the Match. "En seconde période, nous avions bien plus de mouvement et de vitesse dans le jeu, c'est notre force", déclare-t-il sur le site officiel des Red Bulls après le match. Pas de mots concernant son retour en grâce, donc, un sujet bien sûr délicat, mais Dante Vanzeir semble enfin délivré. "Si nous continuons sur ce rythme, nous avons de très bons matchs devant nous", se réjouit le Diable Rouge.