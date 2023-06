Les Diablotins.... encensés par un ancien adversaire

Les jeunes talents de l'équipe nationale belge ont subi un revers majeur. Les jeunes Diables Rouges ont laissé échapper leur avance de 2-0 face à la Géorgie et devront faire face à un défi de taille contre le Portugal mardi.

Le sélectionneur national néerlandais, Erwin van de Looi, est optimiste quant aux chances de la Belgique.

Les jeunes joueurs sont bien familiarisés avec le Portugal. En effet, les Portugais étaient les adversaires des Pays-Bas lors du deuxième match de la phase de groupes. Les Jong Oranje ont également concédé deux matchs nuls, d'abord contre les jeunes Diables Rouges, puis contre le Portugal. Van de Looi a également suivi le match de la Belgique contre la Géorgie.

"J'ai été très surpris que vous n'ayez pas remporté ce match", a déclaré Van de Looi à Het Nieuwsblad. "Je trouve que vous avez joué très bien en première mi-temps, avec notamment deux beaux buts. En réalité, il n'y a pas eu beaucoup de changement en deuxième mi-temps, mais le but de la Géorgie est arrivé comme par magie. À partir de ce moment-là, le stade a retrouvé vie. J'ai eu l'impression que cela a eu un impact sur certains joueurs. À 1-2, De Ketelaere a eu une belle occasion en contre-attaque... Il n'a probablement pas très bien dormi non plus."

Van de Looi parle ensuite du Portugal. Les Néerlandais n'ont pas réussi à les battre, mais Van de Looi pense que nous pourrions être favoris contre les Portugais. "C'est une équipe très technique et joueuse. Ils jouent avec deux attaquants, Neto et Fabio Silva, contre nous. Ce sont de bons joueurs", a déclaré Van de Looi. "Leur défense est solide, ils ne concèdent pas beaucoup. En revanche, en attaque, ils sont très efficaces. Mais honnêtement ? Je pense que vous êtes meilleurs."