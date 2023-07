Un titulaire du Standard a séduit une équipe de Ligue 1

Auteur d'une grosse prestation contre l'AZ, Marlon Fossey a discuté après la rencontre avec le directeur sportif du Stade Rennais, à qui il a tapé dans l'œil.

Le Standard poursuit sa préparation estivale et a rencontré l'AZ Alkmaar, ce mercredi, lors d'une rencontre amicale. Après 50 minutes de jeu, les Rouches menaient 1-3 face à la formation néerlandaise grâce à un triplé de Noah Ohio, avant que les divers changements et l'intégration de joueurs du SL16 FC n'amènent un rééquilibre du score et une victoire finale de l'AZ, 4-3.

Une rencontre suivie par Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, qui aurait été séduit par un joueur du Standard. Premièrement venu pour observer le latéral droit d'Alkmaar Yukinari Sugawara, le Français est finalement tombé sous le charme des débordements de Marlon Fossey, qui ont amené deux buts ce mercredi.

Selon les informations de la Dernière Heure, Florian Maurice aurait d'ailleurs adressé quelques mots au joueur, sans que la discussion se poursuive. Du côté du Standard, il est inimaginable de se séparer de l'Américain (24 ans), considéré comme titulaire indiscutable.