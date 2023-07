Ismaël Kandouss envoie un message à l'Union et donne les raison de son passage à La Gantoise

Arrivé en janvier 2019, Ismaël Kandouss a quitté l'Union pour rejoindre La Gantoise. Et le défenseur central ne manque pas d'ambitions.

Après deux podiums consécutifs, l'Union Saint-Gilloise a perdu plusieurs cadres lors de ce mercato estival. Teddy Teuma a rejoint Reims, tandis que Yorbe Vertessen est retourné au PSV et que les pensionnaires de Parc Duden devrait encore se séparer de Victor Boniface.

Autre départ important, celui d'Ismaël Kandouss. Arrivé en janvier 2019, le défenseur central a quitté la capital pour s'engager en faveur de La Gantoise. Dans une interview acordée aux médias du club, le défenseur central marocain de 25 ans a expliqué son choix de rejoindre les Buffalos.

"Je suis venu ici pour gagner des titres. Cela m'a manqué à l'Union et je pense que c'est possible de le faire à Gand. C'est un grand club avec plus de ressources et plus de joueurs, donc nous avons assurément quelque chose à faire."

Trois millions d'euros, c'est le montant déboursé par La Gantoise pour Ismaël Kandouss, qui s'est engagé pour quatre ans à La Gantoise.