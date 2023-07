"Le départ de Noa Lang peut être un déclic pour nous"

Noa Lang sera une grosse perte sur le plan offensif pour Bruges. À moins que ?

Hans Vanaken s'est exprimé dans Het Laatste Nieuws sur la saison à venir, et il a vu un gros problème dans le jeu brugeois ces derniers mois. "Nous devons nous assurer que le danger vienne à nouveau de tous les côtés la saison prochaine", déclare le double Soulier d'Or.

Selon Vanaken, Bruges serait en quelque sorte devenu trop prévisible. Et trop dépendant de la forme de l'un ou l'autre joueur : "Ce n'est pas possible que quand l'adversaire me met sous l'éteignoir ou qu'un autre joueur n'est pas dans un bon jour, ce soit le cas de tout Bruges", regrette le Diable Rouge.

Et le départ de Noa Lang, dont le Club de Bruges a parfois été un peu dépendant, peut selon lui être une "bonne chose". "Peut-être que le départ de Noa sera un déclic en ce sens. Les choses vont peut-être changer", espère Vanaken. "D'autres se sentiront peut-être obligés de prendre leurs responsabilités désormais".