Le Club de Bruges va passer à l'attaque pour une pépite brésilienne

Le Club de Bruges est encore loin d'avoir terminé son mercato. Les Blauw & Zwart ciblent un attaquant brésilien, qui rejoindrait premièrement le Club NXT.

Ces dernières années, le Club de Bruges a souvent réalisé des affaires en or sur le marché des transferts. Les Blauw & Zwart aiment les paris, les pépites qui pourraient rapporter gros dans quelques années.

A la recherche d'un attaquant de pointe pour le Club NXT, Bruges a coché le nom de Mateusao, jeune avant-centre brésilien (19 ans) qui évolue à Flamengo. Selon les médias locaux, le club de la Venise du Nord va proposer un contrat au joueur dans les jours à venir.

S'il n'est pas encore titulaire avec l'équipe première de Flamengo, Mateusao est une vraie promesse. Avec les U20 de Flamengo, le jeune attaquant a inscrit 11 buts et 22 rencontres et est considéré comme le meilleur joueur de l'équipe. En Challenger Pro League, il viendrait concurrencer Victor Barbera et Daniel Perez.