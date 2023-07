Après seulement un an, deux milieux de terrain pourraient déjà quitter Charleroi

Charleroi devrait enregistrer deux départs dans les prochaines heures. Amir Hosseinzadeh et Julien Maggiotti ne se seront jamais vraiment acclimatés au Mambourg.

Tous deux arrivés l'été dernier à Charleroi, Amir Hosseinzdeh et Julien Maggiotti ont vu leur destin diverger avant d'à nouveau converger vers un départ lors de ce mercato. Le premier était arrivé d'Iran en provenance d'Esteghlal, oscillant entre le banc et le onze de départ avec ses 2 buts et 2 assists.

De son côté, Maggiotti avait directement été prêté à son ancienne équipe de Laval, en Ligue 2 française, avec qui il s'est déchiré les ligaments croisés. Le Corse a bénéficié de plus de temps de jeu lors de cette préparation. Selon La Dernière Heure, Maggiotti aimerait toutefois retrouver son Île-de-beauté. Les négociations seraient en bonne voie.

Même son de cloche pour Hosseinzadeh qui devrait retourner au pays. Les deux milieux offensifs entraient dans leur dernière année de contrat à Charleroi.