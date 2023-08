La clé de l'équilibre ?

Carl Hoefkens n'a pas encore trouvé le bon équilibre pour son Standard. Il pourrait le trouver titularisant 'un de ses nouveaux venus.

Carl Hoefkens a du pain sur la planche, mais il le savait très bien à l'avance. Le match de ce dimanche sur la pelouse de STVV a démontré pas mal de lacunes dans son équipe, mais aussi que le coach n'avait pas encore trouvé le bon équilibre.

L'une des victimes de ce déséquilibre, c'est Fossey. Le latéral droit a sans cesse été en homme contre homme face à Koita, qui avait décidé de jouer un bien mauvais tour aux Rouches. En deuxième période, lors de la dernière demi-heure, cela allait bien mieux pour Fossey. La raison ? La présence de Romaine Mundle sur le terrain.

Le percutant ailier offre non seulement une solution dans la largeur, mais il exerce surtout un contre-pressing efficace qui empêche son ami Marlon de se retrouver dans la panade. De plus, ballon au pied, il a provoqué les défenseurs adverses et a amené le danger dans les 20 derniers mètres.

Et si l'ancien joueur de Tottenham obtenait sa première titularisation dès ce vendredi contre l'Union à Sclessin ? C'est une éventualité qui ne se néglige pas.