Toby Alderweireld prouve encore plus son amour de l'Antwerp avec un rôle symbolique !

On le sait, Toby Alderweireld est un grand amoureux de l'Antwerp, et même de la ville d'Anvers en général. Il a encore prouvé sa passion pour le Great Old.

Si les joueurs peuvent souvent embrasser le blason sur un maillot et clamer leur amour, peu ont leur club dans le sang comme Toby Alderweireld a l'Antwerp et Anvers. Le capitaine, qui a offert le titre d'une frappe déjà légendaire en dernière seconde la saison passée, a ainsi accepté une requête étonnante : il va devenir le parrain du collectif d'ultras anversois 86. "Nous sommes très heureux d'annoncer que nul autre que Toby Alderweireld devient parrain du Collectif 86. Toby transmet exactement tout ce qui nous attendons d'un représentant de l'Antwerp", se réjouit le Collectif via ses réseaux. "Pas seulement pour son boulet de canon la saison passée pour obtenir le titre après 66 ans, mais à son engagement sans bornes, son amour pour la ville et la fierté avec laquelle il défend les couleurs de l'Antwerp. Il est un représentant idéal du plus vieux club du pays", conclut le Collectif 86.