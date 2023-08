Le Standard n'était pas un accident

Une semaine après avoir battu le Standard en ouverture du championnat, les Canaris de STVV se sont imposés sur la pelouse de Courtrai.

Ce sont deux équipes avec des sentiments bien opposés qui se sont affrontées ce dimanche au Stade des Éperons d'Or. Si Courtrai avait été battu sur la pelouse de La Gantoise il y a une semaine, STVV avait de son côté battu le Standard au Stayen.

Le duel entre les deux équipes est plaisant à regarder avec pas mal d'occasions de part et d'autre. Courtrai bénéficie même d'un penalty, mais il est annulé très justement par le VAR, puisque la faute a été commise en dehors du rectangle.

Après la pause, ce sont les Canaris qui ouvrent le score. Le jeune Jarne Steuckers (21 ans) marque le premier but de sa carrière en Pro League du plat du pied gauche (56', 0-1). Les Canaris sont même proches de doubler l'avantage par Olivier Dumont, mais ce dernier voit sa frappe déviée au dernier moment. Koita trouve lui la barre en toute fin de rencontre.

Cette victoire de STVV permet aux Canaris de bien commencer le championnat, avec un carton plein, et ce une semaine avant de recevoir le Sporting d'Anderlecht. Pour Courtrai, c'est un peu la soupe à la grimace attendue avec ce 0/6. Dans une semaine, Edward Still et ses hommes se rendront à l'Antwerp.