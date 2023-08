777 Partners dans la tourmente

La Ligue britannique de basket-ball enquête sur les allégations concernant 777 Partners, propriétaires des London Lions, qui auraient été impliqués dans des activités telles que des enlèvements, des prêts abusifs, des fraudes et des accusations liées à la drogue.

Stuart Hodge a reçu des informations de plusieurs sources indiquant que la British Basketball League (BBL) enquête actuellement sur l'équipe d'EuroCup London Lions, en se concentrant sur l'aptitude de ses propriétaires, 777 Partners, à gérer le club.

Ce développement fait suite à un article très sensationnel de Josimar Football qui contenait des allégations alarmantes.

L'enquête a été déclenchée en partie par l'annonce récente par les London Lions d'une augmentation substantielle du prix de leurs billets d'abonnement pour la saison à venir. Cette décision a été fortement désapprouvée par le public.

En outre, à six semaines du début de la nouvelle saison de la BBL, le calendrier de la ligue pour la prochaine saison n'a pas encore été publié.

777 Partners, qui détient les Lions ainsi qu'une participation de 45 % dans la BBL, nie catégoriquement les allégations présentées dans l'article de Josimar. L'article citait divers points de référence, notamment des documents judiciaires américains et des déclarations de témoins, pour étayer ses affirmations. Cependant, 777 Partners a rejeté ces affirmations comme étant "inexactes et diffamatoires".

Les allégations contenues dans l'article de Josimar sont très préoccupantes. Elles comprennent des affirmations choquantes selon lesquelles des sociétés affiliées à 777 ont été impliquées dans des activités telles que des enlèvements, des prêts abusifs, des fraudes et des accusations liées à la drogue. Le fondateur de 777 Partners, Josh Wander, aurait fait l'objet d'accusations liées à la drogue pour lesquelles il a plaidé non coupable.

Les amateurs de basket-ball au Royaume-Uni sont particulièrement préoccupés par la déclaration d'un propriétaire d'équipe dont l'identité n'a pas été révélée et qui s'est entretenu avec Stuart Hodge.

Cette source a insisté sur la nécessité d'une enquête approfondie en raison de la nature des allégations et du rôle important que joue la BBL dans les communautés locales. La source a souligné que la communauté BBL est composée d'enfants, de jeunes et parfois de personnes vulnérables, et que leur sécurité doit être une priorité absolue.

Le calendrier et les détails spécifiques de l'enquête ne sont pas encore clairs. Les conséquences potentielles de l'enquête comprennent le retrait de la licence de franchise de 777 Partners.