Anderlecht ne s'arrête plus : nouveau transfert imminent !

Le RSC Anderlecht va encore renforcer son milieu de terrain. Alexis Flips va arriver du Stade de Reims.

Après Louis Patris, Kasper Dolberg, Maxime Dupé, Justin Lonwijk et Luis Vazquez, le Sporting d'Anderlecht tient un nouveau transfert : Alexis Flips (23 ans). La Dernière Heure annonce que l'ailier français va arriver du Stade de Reims et signer un contrat de 5 ans au RSCA.

Flips n'avait plus qu'un an de contrat à Reims mais Anderlecht aurait tout de même dû débourser 4,5 millions d'euros pour s'offrir ses services. Il est annoncé comme un renfort au milieu de terrain (un n°10), mais Alexis Flips est particulièrement polyvalent : il a disputé autant de matchs sur les ailes gauche et droite que dans l'entrejeu.

L'annonce officielle devrait être pour ce vendredi, et Flips pourrait même déjà être disponible pour le match de dimanche à Saint-Trond. La saison passée, il était un titulaire régulier à Reims avec 35 matchs joués (6 buts, 6 passes décisives).