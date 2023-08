L'un regrette le scénario, l'autre à peu près tout le reste

Les dernières minutes du Choc Wallon de ce dimanche ont tout changé pour les deux équipes. Tout le monde a pris un point, mais tout le monde a des regrets.

Comme tout le monde, Carl Hoefkens a vu le Standard perdre deux points en fin de rencontre. Le coach des Liégeois regrettait le scénario avant tout.

"Si vous regardez le match dans son ensemble, un match nul aurait pu être équitable. Mais si vous regardez le déroulement du match, vous devriez toujours prendre les trois points ici. C'était un match très tendu, pratiquement un combat. Mes joueurs ont vraiment mis de la puissance des duels, en voulant gagner le deuxième ballon. C'était positif, même si nous aurions parfois dû être plus calmes balle au pied.

De son côté, Felice Mazzù voir lui autre chose que le scénario de la rencontre. Il a vu son équipe montrer un autre visage que lors du déplacement au Cercle et est certain d'une chose : de ne pas être d'accord avec Carl Hoefkens.

"Nous avons joué très haut pendant la première demi-heure et la deuxième mi-temps. Si une équipe méritait de gagner aujourd'hui, c'était bien Charleroi. Une défaite n'aurait pas été méritée. Les penalties font partie du jeu. Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur mentalité et leur engagement. Offensivement, ils ont tout essayé. Le point négatif, c'est notre manque d'efficacité, dans les seize mètres, nous n'étions pas assez présents. Quand on domine comme ça, il faut se créer plus d'occasions. Nous manquons encore d'automatismes, nous avons encore besoin de temps.