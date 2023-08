Un nouveau départ se profile pour cet ancien grand espoir d'Anderlecht

Après avoir décidé de signer chez les jeunes de l'Ajax, Antonucci s'était montré sous les couleurs de l'AS Monaco. Son prêt au FC Volendam fut un tournant de sa carrière, lui permettant de signer au Feyenoord Rotterdam.

Mais, trois ans et un seul match joué avec le Feyenoord plus tard, le milieu offensif originaire de Charleroi va changer d'air.

Le Feyenoord vient en effet d'annoncer que son contrat avec Antonucci avait été résilié. Selon nos informations, il devrait très prochainement signer à Auxerre, en Ligue 2.

We wish you all the best, Franco! 💪