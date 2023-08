À peine arrivé, Thomas Kaminski va avoir un gros concurrent dans les pattes

Thomas Kaminski a signé à Luton Town cet été, et a débuté la saison comme titulaire en Premier League. Mais un renfort d'expérience va rejoindre les promus.

La carrière de Thomas Kaminski semble prendre un tournant : à 30 ans, l'ancien d'Anderlecht est devenu Diable Rouge et titulaire en Premier League, après avoir signé à Luton Town cet été. Kaminski était entre les perches pour le premier match des promus, battus à Brighton & Hove Albion.

Mais le Belge pourrait devoir faire face à une sacrée concurrence. En effet, Fabrizio Romano annonce qu'un certain Tim Krul va débarquer à Luton. À 35 ans, le gardien de Norwich City (Championship), où il n'avait plus qu'un an de contrat, va rester en Premier League, où il a disputé 222 matchs pour les Canaris et - surtout - pour Newcastle United.

Un tel CV peut-il se contenter d'un rôle de doublure chez un promu ? Probablement pas, et Thomas Kaminski va donc devoir prouver qu'il mérite sa place dans les buts à Luton Town.