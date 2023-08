Le STVV contraint de payer le Standard : "Une décision étrange et condamnable"

Le Standard a remporté sa bataille judiciaire contre le STVV. Devant le tribunal civil, les Trudonnaires ont été contraints de payer 462.500€ aux Rouches dans le cadre du transfert de Lucas Pirard en 2019.

Dans le dossier du transfert de Lucas Pirard de STVV à Waasland-Beveren en 2020, le club de Saint-Trond a été condamné à verser des réparations au Standard de Liège à hauteur de 462.500 euros.

En cause, une clause dans le contrat de Pirard (qui avait signé à STVV depuis le Standard), et qui forçait les Canaris à verser 50% du montant de la vente du gardien de but. Clause non-respectée à l'époque par Saint-Trond.



"Il y avait une clause exceptionnelle dans le contrat de Lucas Pirard, qui datait d'avant que nous arrivions au club" explique le directeur sportif Andre Pinto à Het Belang van Limburg. "Suite à la plainte du Standard, la commission d'arbitrage des transferts nous a donné raison. Nous trouvons donc étrange que le tribunal de première instance de Bruxelles prenne aujourd'hui une décision en totale contradiction avec cette situation."

De plus, le montant à verser parait excessif par rapport au montant du transfert. "Le montant est plusieurs fois supérieur aux frais de transfert de 125.000€. C'est une décision totalement condamnable" ajoute Pinto.