Le Standard à la recherche d'un attaquant prolifique ? "Je saurai prendre mes responsabilités"

Prêté sans option d'achat par le Hertha Berlin, Wilfried Kanga n'est pas inquiet quant à la situation actuelle du Standard. L'attaquant ivoirien voit une évolution et se montre confiant quant à la suite des événements.

Cela fait plusieurs saisons que le Standard se cherche un attaquant de pointe digne de ce nom. Les recherches récentes s'étant montrées infructueuses, Wilfried Kanga a débarqué il y a trois semaines pour remplir cette lourde tâche.

"Non, il n'y a pas de pression par rapport à la longue recherche d'un attaquant prolifique au Standard. Je suis là pour ça et je prendrai mes responsabilités quand il le faudra. Je suis prêt pour ça" a confié l'attaquant en conférence de presse.

Arrivé depuis le Hertha Berlin, Wilfried Kanga assure que ce n'est pas la liaison entre les deux clubs qui a permis son arrivée en bord de Meuse.

"Il n'y avait rien de forcé. Ils voulaient que je reste mais j'ai demandé à partir. Il y avait plusieurs options, mais le Standard m'a convaincu, grâce aux conversations avec Carl Hoefkens, Yaya Touré et Fergal Harkin. Pour un Ivoirien comme moi, c'est un immense honneur de travailler avec quelqu'un comme Yaya."

Dans ces conversations, il y avait notamment des assurances de temps de jeu pour le joueur... et de résultats du club. "Il est vrai que je ne pensais pas que l'on se retrouverait dans cette situation, mais je ne suis pas inquiet. On commence à voir les qualités des joueurs, je les vois tous les jours à l'entraînement. Je sens qu'il suffit d'un rien pour inverser la balance, tout va très vite dans le football."

Prêté sans option d'achat, Wilfried Kanga devrait retourner en Allemagne le 30 juin prochain... sauf si les deux clubs négocient à nouveau pour trouver un accord.

"On ne sait jamais dire ce qu'il peut se passer dans le football mais j'ai envie de m'établir dans un club et y rester. Ma situation ne change rien quant à ma dévotion au club de manière quotidienne. Pour ma famille tant que pour moi, me poser plusieurs saisons dans un club serait une bonne chose" a conclu l'attaquant en conférence de presse.