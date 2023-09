Un ancien du Standard va faire son retour en Belgique

Selon les informations d'Het Laatste Nieuws, Moussa Sissako va donc signer à Courtrai. Le deal serait sur le point d'être conclu. Chez les Kerels, il jouera avec son frère, Abdoulaye.

Recruté en prêt en provenance du PSG puis transféré définitivement, Sissako a joué 34 rencontres avec le Standard. Il signe au sein du club russe de Sochi l'été dernier, pour qui il joue une quinzaine de rencontres.

Le RWDM se serait également montré intéressé.

#KVKortrijk is bijna rond met Moussa Sissako. De 22-jarige centrale verdediger komt over van FC Sochi. In het verleden verdedigde hij de kleuren van Standard. In Zuid-West-Vlaanderen wordt hij herenigd met zijn broer Abdoulaye Sissako. @hlnsport pic.twitter.com/Utu6bLaM9v