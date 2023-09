🎥 Inarrêtable, Lionel Messi s'offre un nouveau record

Visiblement, Messi était bel et bien malheureux à Paris. Car depuis son arrivée à Miami, le septuple Ballon d'Or s'amuse comme lors de ses jeunes années : 11 buts et 5 assists en 11 matchs.

S'il prend du bon temps en MLS, l'Argentin doit encore rendre des services au sein de la sélection nationale. Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Messi a sorti les siens d'une situation compliquée.

Face à l'Equateur de Moises Caicedo (ex-Beerschot), qu'il a d'ailleurs ridiculisé, Messi a inscrit l'unique but de la rencontre à la 78e d'un joli coup franc direct.

MESSIIIIIIIIII!!! FREE-KICK GOAL FOR THE #GOAT MESSI always delivers!!!Argentina 1-0Ecuador#Messi𓃵 #Argentina pic.twitter.com/Ipen25Y6Je