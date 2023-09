🎥 La soirée cauchemardesque d'Harry Maguire

Ce match amical face à l'Ecosse de ce mardi soir, Harry Maguire préferera sans doute l'oublier au plus vite.

Mis sur une voie de garage à Manchester United, le défenseur a bénéficié de temps de jeu de la part de Gareth Southgate. Alors que le score était de 0-2 pour les Three Lions, il est monté au jeu.

Mais, 20 minutes plus tard, le défenseur central a marqué contre son camp, relançant l'Ecosse dans la rencontre.

L'Angleterre fera 1-3 par Kane et remportera cette rencontre, organisée en honneur du premier match entre les deux nations, il y a 150 ans. Maguire, quant à lui, n'en a pas profité pour redorer son image...

Harry Maguire scored an own goal against Scotland ðŸ´ó §ó ¢ó ³ó £ó ´ó ¿



England vs Scotland ended in a 3-1 victory for the English ✠pic.twitter.com/OJK0X9LkCE